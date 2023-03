Meno speváka Davida Keya sa po kontroverznom účinkovaní v šou Bez servítky začalo čoraz viac objavovať v médiách. Skloňovalo sa aj v súvislosti s Miroslavou Fabušovou, s ktorou vymetal večierky a dokonca mal udržiavať aj intímny vzťah. Ich kamarátstvo sa však skončilo údajnou fyzickou potýčkou, ktorú musela riešiť polícia. David missku vymenil za muža, s ktorým mu vzťah napokon tiež nevyšiel. To, že randí s účastníkom Farmy 14, Minhom, priznali obaja pred dvoma mesiacmi. Ich zamilované fotky vtedy zaplavili sociálne siete a stali sa tak terčom útokov. To ich však iba posilnilo, vydali spoločnú pieseň a nedávno začali spoločne podnikať v gastre. Veľkej láske však definitívne odzvonilo, o čom informoval aj portál Pluska.sk. Obaja spoločné fotky vymazali a Minh dokonca priznal na sociálnej sieti: „Oznamujem! Som opäť single!”

O niekoľko hodín nato sa k rozchodu vyjadril aj David, no jeho slová boli šokujúce. "Je mi ľúto, že informácie o rozchode s človekom, s ktorým som niečo prežil som sa dozvedel skrz sociálne siete a médií, no momentálne sa viac nevyjadrím, lebo keby musím, moje slová by mu veľmi ublížili a to nechcem," napísal Key na instagram.