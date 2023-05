V roku 2018 televízia Markíza vysielala jubilejnú desiatu Farmu, ktorá bola zaujímavá tým, že sa proti sebe na začiatku postavili celebrity a "bežní" ľudia. Do tej druhej skupiny patrí aj mladá a sympatická Daniela Urbanová, ktorá sa venuje nechtovému dizajnu. Čo sa týka súkromia, dáva si pozor na to, čo na sociálnej sieti zdieľa a to sa týka aj záberov s partnerom.

Dada súťažila aj v markizáckej Farme. Zdroj: Tv Markíza

Sexi exfarmárka si zrejme svoju lásku získala aj štíhlou postavičkou, za ktorú vďačí aj tomu, že sa dala na poledance. Tento šport jej učaroval a veru je poriadne ohybná. Svoju štíhlu postavu už zrejme čoskoro predvedie aj vo svadobných šatách, keďže jej láska pred ňou pokľakla. I keď, pár svadobných šiat si už stihla vyskúšať. A hoci došlo pri zásnubách aj k menšiemu faux pas, ako tvrdí sama Dada, nemohlo to byť krajšie.

"Najviac autentická fotka a pre mňa najviac emotívna. Aj keď prsteň nebol hneď na svojom správnom mieste, srdce ÁNO! Tento moment predčil všetky moje očakávania. Nemáme žiadne fotky, žiadne videá, iba spomienky. Len ja a on a Rím," napísala šťastne zasnúbená exfarmárka, ktorej snúbenec najprv navliekol prstienok na malíček. To, ale nemení nič na tom, že si práve ju zvolil za ženu, s ktorou chce prežiť celý život. Dvojici srdečne blahoželáme.