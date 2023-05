Sympatická farmárka sa prihlásila do dvanástej série reality šou televízie Markíza. Dotiahla to pomerne ďaleko, i keď je pravda, že na finále si už nesiahla. Ako býva zvykom pri väčšine farmárov, aj Katka Pohančaníková na Instagrame nazbierala tisíce nových sledovateľov a stala sa z nej influencerka. Dlhšie obdobie sa však svojim fanúšikom vôbec neozvala a neskôr to aj vysvetlila. Sama sa totiž pasovala s novým životným obdobím, ktorým aktuálne prechádza. A tým je tehotenstvo.

Katka sa do povedomia verejnosti dostala účinkovaním v šou Farma, kde to dotiahla pomerne ďaleko. Zdroj: TV Markíza

Sympatická blondínka sa spoločne s priateľom Jakubom, tešia na svojho prvého potomka. Kým niektoré budúce mamičky majú priebeh tehotenstva absolútne bezproblémový, Katka sa radí k tej druhej skupinke, ktorá si začiatky doslova odtrpela. "Koniec všetkým mýtom, dohadom a konšpiračným teóriám. Áno, čakáme bábätko. A to je vlastne aj dôvod, prečo som tu dlhšiu dobu nebola aktívna. Pretože, musím vám povedať, že som teda neprežívala to najšťastnejšie obdobie, ktoré má údajne žena prežívať. 24 hodín denne mi bolo zle, zvracala som tak 3x denne, všetko voňavé mi neskutočne smrdí, spávať môžem len na ľavom boku alebo na chrbte, pridalo sa pálenie záhy, ptyalizmus, nechutilo mi jesť ani piť, no musela som sa premôcť, lebo inak mi bolo ešte horšie, a prejsť aj pár schodov, bolo pre mňa ako hotový výstup na Gerlach," napísala ešte začiatkom mája Katka k záberu tehotenského bruška spolu s fotkou z ultrazvuku a plyšovou hračkou.

Katka Pohančaníková Zdroj: https://www.instagram.com/p/CTsTELUt8yC/

Pre exfarmárku bolo toto obdobie veľmi náročné, keďže je to inak veľmi aktívna žena. Sama si vždy hovorievala, že keď bude tehotná, neprestane ani cvičiť, ani chodiť na túry. "No naše bábätko sa zrejme rozhodlo, že nechce, aby som bola taká aktívna. A tak postupne v zrkadle už nesledujem ako sa moje bruško mení na tehličky, ale ako zo dňa na deň viac a viac guľatie a moje XS oblečenie mi je čím ďalej, tým tesnejšie," prezrádza budúca mamička, ktorá sa 4. mája, v deň, kedy zverejnila záber, cítila konečne lepšie. "Klobúk dole všetkým ženám, ktoré prežili alebo prežívajú podobné tehotenstvo ako ja a zvládli to, možno aj s úsmevom na perách. Samozrejme, aj našim partnerom za trpezlivosť. Asi sme naozaj neskutočne silné stvorenia, ktoré zvládnu čokoľvek," píše Katka, ktorá sa už na bábätko spoločne s partnerom Jakubom veľmi tešia. Veľmi si želali mať dcérku. Splnilo sa im prianie?