Už navždy si ju budú fanúšikovia reality show Farma pamätať ako tú, čo porazila chlapa v dueli. Konkrétne Martina Šmahela. A to aj napriek tomu, že ju každý podceňoval, pretože na statku sa od roboty nepretrhla. Síce to nedotiahla na výhru, no získala celkom slušnú základňu sledovateľov, ktorých najprv prekvapila zmenou z blondínky na brunetku a novými prsiami, ktoré si nechala urobiť, neskôr sympatických priateľom a minulý rok zásnubami v Grécku. So šokovou terapiou však neskončila a v septembri sa pochválila, že sa z nej stane mama. Urobila tak však až keď bola už v šiestom mesiaci tehotenstva a prezradila, že s Marekom budú mať dievčatko.

Začiatkom novembra opäť fanúšikov potešila krásnou novinkou, keď sa pochválila, že je z nej už vydatá pani. "Sme svoji! Pani Karin Hegedüs Dvořáková," napísala na sociálnu sieť a pridala fotky zo svadby. Samozrejme, ako býva dobrým zvykom, okamžite ju niektorí začali kritizovať za to, prečo si na svadbu dala tenisky. Odpoveď bola jednoduchá, vždy sa chcela vydávať v teniskách a navyše, napchať tehotenské nohy do nepohodlných opätkov nie je práve výhra a tak si urobila po svojom.

A po svojom robí veľa vecí a na veľa vecí jej nechýba odvaha. Tak, ako pri zverejnení záberu s tehotenským bruškom. Na tom by nebolo nič, exfarmárka je však na fotke celkom nahá. Teda ak nerátame čapicu na hlave. Prsia si zakrýva len kožušinkou. A hoci nemá na fotke nič oblečené, záber aj tak pôsobí vcelku vkusne. Nič neodhaľuje, nie je vulgárny. Tak, ako napísala do hashtagov #hotmama, dávame jej za pravdu. Rozhodne vyzerá hot.