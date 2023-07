Vo filme ste si zahrali po boku Tomáša Maštalíra. Ako sa vám s ním spolupracovalo?

– Krásne, to je taký miláčik. (Smiech.) Čo sa dá na to povedať, ak dostanete herca, ktorý je krásny, talentovaný a milý. Pri kombinácii týchto jeho talentov musím povedať, že právom patrí medzi obľúbených hercov a že bolo pre mňa veľmi príjemné s ním hrať. Aj preto, že to bol pre mňa úplne nový herecký partner a mohla som uvidieť iný spôsob práce a energie. Bolo to milé, osviežujúce, proste fajn, vždy je radosť ho vidieť. Obohatil zoznam známych, ktorých vďaka profesii mám. (Úsmev.)

Zdroj: NUNEZ NFE

Počas nakrúcania filmu ste cestovali do viacerých miest. Ktoré vám ostali v pamäti?

– Vďaka môjmu manželovi sa sem nevraciam iba ako turistka, ale prichádzam za rodinou a mám pocit, že idem domov. A čo sa týka miest, Piešťany ma úplne očarili, po natáčaní som sa tam prechádzala a vdychovala atmosféru toho prostredia. Piešťany som nepoznala a veľmi sa mi páčili.

Dočítala som sa, že máte veľmi rada štrúdľu, máte nejaký špeciálny recept alebo grif?

– Je to tak. Rada varím a pečiem, rada trávim čas v kuchyni. Mám taký fígeľ, ktorý mi poradil jeden môj hosť v rozhlase. A tým je nedávať štrúdľu na papier na pečenie, ale nechať rozpustiť trištvrte masla, áno, je to drahý špás. Najskôr sa teda rozpustí maslo na plechu a do toho položíte dve štrúdle. Ak robíte iba jednu, stačí polka masla, ono to tým celé nasiakne a takú krehkú a rozpadajúcu sa štrúdľu ste v živote nejedli. (Úsmev.)

A čo letná dovolenka, kam sa chystáte?

– Máme radi karavan, tak s ním máme v pláne prejsť Maďarsko, potom sa chystáme do Francúzska, pôjdeme na jedno miesto do Álp, kde sme boli v detstve, chceme chodiť na túry. A s manželom máme na pláne aj more na otočku iba my dvaja. (Smiech.) Aby sme na seba nezabúdali. A budeme aj doma, robiť na domčeku, na záhradke, nech sme trochu aj tam. (Úsmev.)



Manžela sme spomenuli už viackrát, je ním režisér Jakub Nvota. Je ťažké zosúladiť život režiséra a herečky?

– Som už dosť stará na to, aby som vedela, že nie je nutné všetko zosúladiť. Viem byť chvíľu aj sama, potom sme zase spolu, vyvážime to. Ide o to rozprávať sa a robiť veci tak, aby to bolo pre oboch komfortné. Máme takú profesiu a vieme o tom, aká je. Keď si človeka beriete s tým, že to poznáte, nemáte s tým problém. (Úsmev.)

A čo je podľa vás tou správnou esenciou šťastného vzťahu?

– Hlavnou esenciou je láska, tú buď k niekomu máte, alebo nie. Potom forma, teda ako vzťah vyzerá, ktorá sa dá vyladiť. Ale myslím si, že je podstatné nestrácať sám seba. Nezabúdať na seba ako jedinca a nechať toho druhého, aby bol jedincom, aby bol sám sebou.

Prezradila o sebe:

✔ Vaša najväčšia neresť?

Mojou najväčšou neresťou je, že neviem prísť na žiadnu svoju neresť. (Smiech.)

✔ Veríte v osud?

Ak myslíte to, že sú veci už predurčené, tak to si nemyslím. Myslím si, že ich tvoríme za pochodu.

✔ Čo si nikdy nezabudnete dať do kabelky?

Peňaženku, mobil, kľúče. Rúž pokojne zabudnem. (Smiech.)