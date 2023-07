Už viete, ako budete tráviť toto leto?

– Leto bude také pracovno-oddychové. Čaká ma niekoľko festivalov, na ktorých odohrám divadelné predstavenia. Medzi nimi je aj festival Pohoda, kde budem hrať hneď dve rôzne predstavenia. Jedno s divadlom DPM a druhé s divadlom Houže. Okrem toho natáčam, aktuálne pracujem na dvoch televíznych projektoch, ktoré ma budú sprevádzať aj letom. Čo sa týka dovolenky a voľného času, mám pred sebou horský prechod po trase s názvom The Peaks of the Balkans, kde prejdem kosovskými, čiernohorskými a albánskymi národnými parkmi. A, samozrejme, s priateľkou Kristínou plánujeme ujsť niekam na ostrov a užiť si tam nerušené chvíle.

Plánujete dovolenku vopred a do poslednej bodky alebo ste typ, čo sa zbalí a jednoducho sa vyberie do sveta?

– Závisí to od typu dovolenky. Všeobecne ma nesmierne baví cestovanie aj jeho plánovanie. Od Kristíny nazbieram „kľúčové slová“ pre našu dovolenku a ďalej je to v mojich rukách. Ona často ani nemá predstavu, čo nás čaká, iba dôveruje mojej príprave. Ale rovnako ma bavia aj tie neplánované a spontánne. Pamätám si, ako som sa raz vydal s kamarátom stopovať a „turistikovať“ do Nórska, odkiaľ nás však nepriaznivé počasie po týždni vyhnalo. On vtedy odišiel letecky domov, ja som sa na letisku spýtal na najbližší let s voľným miestom a o pár hodín som stál so spacím vakom do mínus 20 stupňov v 37-stupňovej Barcelone. Stopoval som po Španielsku a nakoniec som sa stopom dopravil až do Bratislavy. Tak som prešiel aj všetky krajiny južne od nás až na ostrov v Grécku a naspäť alebo obdobným spôsobom východné pobrežie Ameriky.

Takže ste skôr za dobrodružstvo a spoznávanie miest?

– Rozhodne som typ človeka, čo sa snaží vždy vyťažiť z dovolenky maximum. Milujem, ak máme veľa času a môžeme v krajine ostať dlhšie, spoznávať ju, cestovať po nej a byť s domácimi. Thajsko sme napríklad začali spoznávať na severe až pri hraniciach s Mjanmarskom a odtiaľ sme cestovali až na južné ostrovy a okruh uzavreli v Bangkoku. Samozrejme, nepohrdnem dňom s knižkou v tieni palmy na pláži, ale musí to byť dobre vyvážené dobrodružstvom, inak neobsedím.

Utkvela vám v pamäti aj nejaká dovolenka z detstva?

– Ako dieťa som najviac cestoval s detským folklórnym súborom Matičiarik a potom s folklórnym súborom Urpín. Takže o zážitky vskutku nebola núdza. S rodičmi sme chodievali na klasické chorvátske dovolenky. Nikdy nezabudnem na cestovanie starými karosami a bývanie v stanových mestečkách postavených v tieni borovíc.

Na Instagrame som našla, že ste prešli Cestu hrdinov SNP, aké to bolo?

– Cesta hrdinov SNP je splnený sen. Zážitky, priateľstvá a vďaka za pomoc sa nedajú opísať. Slovenské hory a lesy ponúkajú očarujúcu nádheru dostupnú pre každého. Stačí si len zbaliť veci a vyraziť. Prekonať sám seba mentálne a fyzicky. Turistický prechod naprieč Slovenskom je zážitok na celý život. Treba dodať, že to vôbec nie je o fyzickej zdatnosti. Je to o správnom nastavení hlavy. Na ceste som napríklad stretol dve staršie dámy, ktoré si trasu rozložili na etapy a prechádzali ju už piatykrát. Chcem tým povedať, že je to len o chuti a túžbe. Naplánovať sa to dá všelijako. Dôležité je ísť s láskou, aby vás to tešilo.

Zistili ste tak niečo o sebe?

– V prvom rade to ešte väčšmi umocnilo lásku k horám a samotnej prírode. Okrem toho mi bolo dopriate uveriť v svoju silu. Mentálnu, ale aj fyzickú. A túra mi dopriala stretnúť úžasného priateľa, stali sme sa nerozlučiteľnou horskou dvojkou a ďalej nadšene chodíme pešo krajinami.