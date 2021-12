Nora Kabrheľová sa do povedomia Slovákov dostala vďaka reality show Mojsejovci. Žila vtedy honosným a nákladným životom, no zrazu prišlo temné obdobie - rôzne obvinenia, ktoré sa doteraz nepreukázali. Skončila na rok vo vyšetrovacej väzbe, rozviedla so spevákom Braňom Mojsejom, vydala sa za účastníka reality show Františka Kabrheľa, po pár mesiacoch sa s ním rozviedla a stiahla sa z povedomia verejnosti.