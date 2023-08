Z markizáckeho fešáka, ktorý sa venuje žánru stand up comedy, sa stal ženáč. Jakub Zitron Ťapák si vzal svoju dlhoročnú priateľku za manželku. Z lásky jeho života Alexandry bola prenádherná nevesta!

Komika a moderátora Jakuba Zitrona Ťapáka si diváci obľúbili vo Farme Xtra a na Voyo dokonca dostal vlastný špeciál s názvom Jakub Zitron Ťapák: Ruku na srdce. Dvojica sa vzala v sobotu 19. augusta po 8 rokoch vzťahu. Stalo sa tak v hoteli Agátka v Bratislave.

Pre PLUS 7 DNÍ sa vyjadril aj ženíchov otec, sochár Ján Ťapák. "Bola to prvá svadba v našej rodine, ženil sa náš prvorodený syn. Svadba bola v krásnej atmosfére a konala sa v nádhernom prírodnom prostredí. Sašku už berieme ako našu dcéru, s Jakubom sú spolu dlho. Na svadbe nechýbali ani mnohí stand up komici, či tanečníci zo skupiny Laciho Strikea. Vrcholom večera bol nácvik Hriešneho tanca. Bola to fantastická svadba. My postarší sme skončili o tretej ráno, mladá generácia až o piatej. Bolo to prekrásne," povedal Ján Ťapák.

Generálna skúška pred živým prenosom na galavečer Krištáľového krídla v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Na snímke Jakub Ťapák. Zdroj: EMIL VAŠKO

Na fotkách, ktoré sa objavili na sociálnej sieti vidno, že ich veľký deň sa vydaril a užili si naozaj rozprávkovú svadbu. Alexandra mala na sebe nádherné svadobné šaty a ich malá dcérka Elika bola hotová princeznička. Medzi hosťami bola aj komička Simona Salátová s partnerom. Mladomanželom zaspieval Branči Kováč alias raper Vec.

Tlačová konferencia k uvedeniu 23. ročníka udelovania ocenení Krištáľové krídlo v Bratislave. Na snímke Jakub Ťapák. Zdroj: EMIL VAŠKO

Jakub pochádza zo známej slovenskej rodiny. Jeho otcom je sochár Ján Ťapák a strýkom je herec Marek Ťapák. Starý otec bol legendárny režisér Martin Ťapák. Z Jakuba sa vykľul obľúbený stand up komik a svoje publikum dokáže rozosmiať až k slzám. V mladosti dokonca tancoval pre skupinu Laciho Strikea, informuje PLUS 7 DNÍ.