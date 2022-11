Markizácky statok v sobotu opustila ďalšia farmárka. Taktikou mnohých bolo vyradiť Giulianu Santi. Aj preto ju pri stole zvolili za prvú duelantku a Tamás tak bol relatívne v bezpečí. Osemnásťročná tmavovláska, ktorá sa od roboty na statku nepretrhne, si vybrala za súperku Alex. Farmárku, pre ktorú akoby pravidlá absolútne neplatili.

Ako prvú duelantku zvolili farmári Giulianu. Zdroj: TV Markíza

Duelanti totiž po tom, čo sa rozlúčia s ostatnými a nabalia im do chatiek jedlo, sa nesmú s farmármi nijako kontaktovať. Ani sa vracať na farmu s výnimkou použitia toalety. Toto pravidlo platí obojstranne a ani farmári sa nesmú kontaktovať s duelantmi. S výnimkou farmára týždňa či ním určenej osoby, ktorá im ide zaniesť teplé jedlo v deň duelu, no rozprávať sa nesmú. Zdá sa však, že mnohí to majú na háku a najviac už spomínaná Alex.

Giuliana si do duelu vybrala Alex, ktorá následne niekoľkokrát porušila pravidlá. Zdroj: TV Markíza

Tá sa totiž ráno počas duelového dňa ocitla v spálni a bozkávala sa so Šimonom. Rovnako sa tak rozprávala s Muffy v kúpeľni. Alex toto pravidlo porušila opakovane. Sám Šimon si uvedomil, že porušila pravidlá a že určite bude potrestaný aj on, keďže sa s ňou bavil. Aj sám Filip zhodnotil situáciu, že toto sa nerobí a Alex v spálni nemala čo robiť. Po tomto porušení prišiel za Alex Marek. Vôbec prvýkrát v histórii Farmy šiel moderátor najprv za druhým duelantom a, samozrejme, na porušenie sa jej opýtal. Ťažkú hlavu si z toho nerobila a tvrdila, že sa lúčila so Šimonom, potom povedala niečo v zmysle, že si to neuvedomila nejako. To by jej divák zožral ešte na prvýkrát, ale nie opakovane.

Za toto porušenie pravidiel jej tak bolo odobrané privilégium poznať disciplíny duelu a vybrať si ich poradie a prešlo to tak na Giulianu. Po tom, ako Marek odišiel od Alex za Giulianou, blondínka sa opäť vybrala k farmárom posťažovať sa, že si nemôže zvoliť disciplíny a žiadala od Muffy, aby jej urobila fajku pretože: "Som nervózna, vytočili ma! Však choď zobrať hentej (Giuliane, pozn. red.), čo si to privlastňuje akože?!" Alex sa následne rozhodla, že si po fajku pôjde za druhou duelantkou, čo je tiež, samozrejme, zakázané. Ani to jej však nestačilo a opäť sa vrátila za farmármi. Už toho mala za ušami dosť a Alica si "značila" šiesty incident Alexinho porušenia izolácie v duelantskom domčeku. "Spúšťam protokol vynútenej separácie," zaznelo od Alice a následne si po Alex do kúpeľne prišli dvaja členovia štábu, ktorí ju odviedli späť do chatky. Namiesto toho, aby si uvedomila, že prekročila hranice, ešte si robila srandu z toho, že má SBS-ku a veď predsa sa musela ísť osprchovať.

Farma duel Zdroj: TV Markíza

Blondínka svoj trest dostala ten, že si nemohla zvoliť disciplíny. Potrestaní však podľa slov Mareka budú aj ďalší farmári, čo im oznámil pred začiatkom duelu. "Alex mala mať výhodu, že si mohla zvoliť poradie disciplín. Dopustila sa však hrubého porušenia pravidiel Farmy. A to tým, že vás viacerých opätovne a dosť intenzívne kontaktovala napriek tomu, že je to prísne zakázané. Z tohto dôvodu toto privilégium zvoliť si poradie disciplín nedostane a poradie disciplín v dnešnom dueli bude voliť Giuliana. Ja sa však musím spýtať, pretože toto porušenie pravidiel, ktorého sa Alex dopustila pôsobí obojstranne. A tí z vás, ktorí boli s Alex v kontakte sa ho dopustili v podstate tiež a budú musieť byť tiež potrestaní. Preto sa vás teraz pýtam, ktorí z vás ste boli v intenzívnejšom kontakte s Alex počas toho, ako bola duelantka?" spýtal sa Marek a ruku zdvihli štyria farmári - Šimon, Muffy, Minh, Tamas. "O tom, aký trest dostanete, rozhodne Alica," informoval moderátor a následne už privítal obe duelantky v aréne.

Farma duel Zdroj: TV Markíza

Giuliana si zvolila disciplíny v poradí hákovanie, pílenie, rýchle nôžky, jablká v sude a vedomostný kvíz. Na blonďavú Pezinčanku si čiernovláska trúfala. Hneď v prvej disciplíne vyhrala na plnej čiare a veľmi ľahko Alex pretiahla na svoju stranu a zahákla sa. Aj v druhej disciplíne si Giuliana verila. Sama tvrdí, že píliť vie a ide jej to dobre, čo koniec koncov, ukázala aj v dueli. Súboj to bol napínavý a ženy menili aj svoju polohu na kladine. Kým väčšina ľudí na drevách sedí a nohami sa opiera o to, ktoré píli, Giuliana a Alex si na svoje drevá kľakli. Makali ako divé, no napokon bola osemnásťročná farmárka lepšia a viedla tak 2:0. V tretej disciplíne bolo ich úlohou nabrať si do vedierok vodu, tie následne naložiť na tyč, vyložiť si ju na ramená, prejsť cez kladinu. Pri prvom prejdení museli nožom rybička rozrezať sieť a uvoľniť si tak cestu k svojím nádobám, do ktorých liali vodu. Šimon, ktorý chodí s Alex, bol nervózny a celý bez seba. A mal byť prečo. S náskokom totiž aj tretiu disciplínu vyhrala Giuliana a jeho láska tak putuje priamou čiarou domov. Je tak nad slnko jasnejšie, kto bude nasledujúci týždeň farmárom týždňa. Alex bude totiž zjavne chcieť ochrániť svoju lásku.