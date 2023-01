Alexandra Minariková sa počas Farmy dala dokopy so Šimonom Koleňom. Najprv farmárovi učarovala tmavovlasá Talianka, drzá a papuľnatá Giuliana Santi, s ktorou to avšak neskôr ukončil. Alexandra sa od začiatku netajila tým, že sa jej Šimon veľmi páči, preto mu svoje city dala najavo a on jej to opätoval. Po Farme sa ale všetko zmenilo…

