Pamätáte si ešte na sexi súťažiacu zo show Farma? Prsatica Kristína sa objavila na Farme jedenásť, bola to tá séria, kde “bojoval” západ proti východu. A presne tam sa stretla s vtedy zasnúbeným Radovanom Dulinom, s ktorým si padli ihneď do oka. Netrvalo dlho a z kamarátstva sa stalo niečo viac…Na Farme boli jednoducho nerozlučnou dvojicou. Po skončení show dokonca spolu niekoľko mesiacov randili, avšak neskôr to stroskotalo…

Kristi Dali. Zdroj: TV MARKIZA

Kristi bola už vtedy extravagantná- kvôli tomu divákmi veľmi obľúbená a najmä vo veľkom diskutovaná. Mala niekoľko estetických úprav- veľké pery, veľké prsia. Dnes ju nespoznáte ani náhodou, pozrite na jej foto V GALÉRII TU.