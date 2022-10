Minulý týždeň trpeli za počítanie Giuliany všetci farmári, no aj tak zvládli uplynulý týždeň v rámci jedla perfektne. Najmä vďaka tomu, že už majú kravu, ktorá im dáva mlieko, našli dve vajíčka a tiež vďaka šikovnej kuchárke Natálii. Tú Minh, ako farmár týždňa poveril, aby pomáhala v kuchyni Dagmar, ktorá sa za trest stala slúžkou.

Za prvého duelanta zvolili farmári Adriána. Zdroj: TV Markíza

Druhým sluhom a aj prvý duelantom sa stal Adrián a do duelu si zvolil Filipa, ktorý mal na konte už dva víťazné duely. Kým sa Aďo a Fifo pripravovali v chatkách na súboj, hospodár Martin prišiel na kontrolu stavu úloh. A nadšený teda práve nebol. Niektoré úlohy neboli práve excelentne urobené a ani na druhý pokus farmári nedokončili správne chladničku, hoci im na to Martin dal všetko, čo potrebujú.

Aďo si ako druhého duelanta vybral Filipa. Zdroj: TV Markíza

To ho však nenahnevalo najviac. Jednou z úloh bolo aj natrieť šambrány na modro, čo farmári splnili. No za celý týždeň bol na statku taký neporiadok, že im prišlo normálne nechať len tak nedloženú nádobu s farbou voľne postavenú vonku. A to bola chyba. K farbe si totiž našli cestu ovce a do sýtosti sa najedli. Všimol si to Šimon a od farby ich odohnal, no dovtedy krásne ovečky mali zrazu modré fľaky. A všimol si to, samozrejme, aj hospodár, ktorý za to zjazdilo Minha a poriadne zúril.

Kvôli nepozornosti a nezodpovednosti sa ovce najedli modrej farby. Zdroj: TV Markíza

Ako inak, nezodpovedný Minh sa správal absolútne neúctivo, odvrával hospodárovi a tváril sa, akoby sa nič nestalo. Neskôr sa vyjadril v zmysle, že čo ho majú nejaké ovce zaujímať, však keby sa im dačo stalo, aspoň by bolo mäso. Jediné Minhovo šťastie bolo, že farby sú nezávadné a určené boli na detské hračky, takže ovciam neublížia. Lenže to nemal odkiaľ vedieť a mal si udržiavať na statku poriadku, aby sa farby nenajedli. Keby šlo o inú farbu, mohlo by to spôsobiť ovečkám poriadne problémy. Nakoniec hospodár "počmáral" farbou aj samotného Minha, keďže si z toho robil srandu. Na celom statku bol hrozný bordel a to Martina poriadne nahnevalo, tak dal farmárovi týždňa osobný trest - upratať celú farmu, udržiavať na nej poriadok a každému farmárovi vyprať jeho veci. Samozrejme, opäť začal odvrávať, že on sa cudzej špinavej bielizne nechytí. Nuž uvidíme, či svoj trest splní.

Hospodár bol poriadne vytočený z toho, čo sa stalo jeho ovečkám. Zdroj: TV Markíza

Napokon prišiel čas na duel, v ktorom sa proti sebe postavili Adrián a Filip, miestny vyhadzovač, ktorý svoju povesť opäť potvrdil a po troch disciplínach sympatického Košičana vyradil z hry. Prvá disciplína cesta hore, bola poriadne napínavá a Fifo vyhral naozaj len o chlp. V druhej disciplíne udrž váhu obom naložili postupne na ramená váhu 106+ kg. Bohužiaľ, Adriánovi sa tyč už až príliš šmýkala a napokon to vzdal. Tretia disciplína skryté lano bola víťazná pre Fifa, i keď to spočiatku vyzeralo nádejne pre Adriána. Ich úlohou bolo ťahaním vyhrabať spod piesku lano, ktorého dĺžku nepoznali a následne ním trhnúť tak, aby stiahli svojho súpera z pníku. Hralo sa na tri víťazné a napokon bol šikovnejší Filip, ktorý to zvládol 3:2 a vyhral tak celý duel 3:0.

Farma duel Zdroj: TV Markíza

Na konci disciplíny už držali na ramenách viac ako 106 kíl. Zdroj: TV Markíza

Filip po druhý raz vyhral 3:0 a domov sa tak vracia Adrián. Zdroj: TV Markíza

Po návrate na statok farmárov opäť čakalo prekvapenie od Alice v podobe výdatného jedla a alkoholu. Navyše, umelá inteligencia im urobila aj diskotéku a tá sa tak trochu zvrhla. Chlapi, konkrétne Michal, Šimon, Minh a Tamáš sa vyzliekli z tričiek a predviedli tak prítomným farmárkam taký polovičatý striptíz. Hudba a alkohol (a zrejme aj vyzliekanie chlapov) malo účinok na Dagmar, ktorá sa hladila po prsiach, sťahovala si tričko a takmer vytasila svoje melóny v plnej kráse na kameru.