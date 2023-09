Farmári si po druhom dueli poriadne vyhodili z kopýtka. A ako to už býva zvykom, niektorí to s alkoholom poriadne prehnali, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Chľast tiekol potokom. Farmári opäť siahli po alkohole a po pár pohárikoch sa už búrali zábrany. Doslova na mol bola mladučká Ema, ktorá takmer neudržala rovnováhu. Poriadne do nosa si dala aj Azra. V tom stave úplne zabudla na to, že všade okolo sú kamery a v domčeku farmára týždňa sa premávala hore bez. Ešteže si svoje prednosti zakryla aspoň jednou rukou.