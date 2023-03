Odkedy televízia Markíza avizovala, že ponuku tancovať v Let´s Dance prijal aj predstaviteľ Juana Reyesa zo Skrytej vášne, drvivá väčšina ľudí Maria Cimarra favorizovala. Najmä preto, že je Kubánec a teda sa predpokladalo, že latino má v krvi. A veru, že v prvom kole, ktoré odštartovalo tohtoročnú sezónu Let´s Dance, si zatancoval práve tanec zo skupiny latino.

Napriek tomu, že je Mario Cimarro najväčší favorit šou, hneď v prvom kole skončili s Vandou na poslednom mieste s počtom bodov 12. Zdroj: TV Markíza

Jeho príchod na parket bol doslova veľkolepý. Markíza sa nenechala zahanbiť a stavila práve na prvok z obľúbenej telenovely. Tam totiž Juan jazdil aj na koni. A tak prišiel Mario do bratislavskej Incheby pred divákov práve na štvornohom tátošovi za zvukov úvodnej znelky Skrytej vášne. Následne sa o svoju tanečnú partnerku Vandu ponaťahoval s jej bývalým tanečným partnerom Jánom Koleníkom, ktorý tento rok zasadol do poroty a potom sa už pustili do tancovania čače.

Mnohí čakali so zatajeným dychom, čo kubánska hviezda predvedie. My musíme uznať, že sa bolo na čo pozerať. Veď, povedzme si úprimne, v prvom kole sa každý ešte len oťukáva a vôbec po prvý raz stojí pred divákmi naživo a robí to, čo doposiaľ pre neho nebolo až také prirodzené - tancuje. Pred celým Slovenskom. Výkon Kubánca zhodnotil Ján Ďurovčík takto: „Vieš, u nás máme také nátury, chlapov ktorí sú úspešní, krásni, bohatí a so sexepílom ako máš ty. Keby tí chlapi vedeli ešte aj tancovať, už by to bolo moc. Takže dobre, že to je zatiaľ takto." Tým zrejme narážal kat poroty na to, že tanečne to nebolo nič moc. To potvrdil aj pri hodnotení, rovnako, ako zvyšok poroty. Mario s Vandou totiž získali len 12 bodov a skončili tak na poslednom mieste, hoci boli ako pár doslova favorizovaní. Neskôr sa však ukázalo, že horší výkon to nebol preto, že by bol Mario drevo. Počas skúšky totiž utrpel úraz, ktorý dokonca ohrozil aj jeho nástup na parket. „Áno, môžeme potvrdiť, že Mario Cimarro sa počas skúšky nešťastne zranil. Veríme, že dnes večer to zvládne, odtancuje aj napriek svojmu zraneniu a predstaví sa našim divákom,“ uviedla pre Nový čas TV Markíza. Navyše, oproti ostatným párom bol Mario v nevýhode aj preto, že s tanečnými tréningmi začal neskôr, ako ostatné páry, keďže na Slovensko pricestoval oneskorene. Práve tieto dva faktory sa podpísali pod to, že Mario skončil po prvom kole na poslednom mieste.