Obľúbený zabávač už nejaký čas pravidelne navštevuje psychológa, čo vôbec netají. O tom, prečo k životu potrebuje terapie sa rozhovoril pre týždenník Život. "Mám taký názor, že by to mal byť taký úzus, že by všetci mali chodiť raz za čas k terapeutovi, spoznať trošku samých seba a povedať si, kde majú svoju sebahodnotu a v čom. Ale ja som začal chodiť na terapiu po rozchode pred mnohými rokmi. Ďalší dôvod bol alkohol, chcel som sa ho zbaviť a úplne ho vylúčiť zo svojho života, pretože som veľa pil," šokoval priznaním vždy usmiaty Fero.

Fero Joke a jeho pes Ťapka Zdroj: Katarína Šlesarová

Najviac podľa vlastných slov pil alkohol počas puberty. "Bolo to, keď som mal asi šestnásť-sedemnásť rokov. Nevedel som sa vtedy uvoľniť v spoločnosti. Je to taký predsudok u mnohých ľudí, že na diskotéke si bez alkoholu nezatancujú, že bez alkoholu nemôže byť dobrá zábava a radosť. A to je najväčšia hlúposť. Ja som práveže zažil najlepšie párty a to hovorím bez akéhokoľvek nadnesenia, keď som prestal piť. A ráno nemám opicu a môžem si užiť aj ďalší deň," prezradil. Pomôcť skoncovať s pitím mu pomohol kamarát. "Bol som vtedy v Amerike a kamarát mi počítal dni. Z 21 dní som sedemnásť dní pil alkohol. V lietadle som sa veľmi opil, pretože nemám rád dlhé lety. Dva dni mi bolo veľmi zle, nielen fyzicky, ale aj psychicky. Po návrate som išiel za rodičmi po svoju Ťapku a oco mi chcel naliať za pohárik vína na privítanie. Vtedy sa mi už ten alkohol naozaj zhnusil a povedal som si, že nebudem piť. A teraz je to už iks rokov, čo abstinujem," dodal Fero .