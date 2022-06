Hviezda tanečnej súťaže Janko Koleník (42) si vie vychutnávať život a v súkromí si cení najmä vzácne chvíle pokoja strávené v prírode. Talentovaný herec a tanečník miluje turistiku a čas strávený vonku, fotky na jeho Instagrame sú toho dôkazom. Na svojom najnovšom zábere no sociálnej sieti sedí na drevenej stoličke obklopený zeleňou a kvetmi. "Moments like this (chvíle ako táto)," napísal.

Mal na sebe džínsy a tenisky a vyzeral ako vždy - perfektne. Fanúšikov jeho záber veľmi potešil. "Jááj, nabudúce fotku v montérkach a bez trička, ako sa na chalupe patrí, 😂" navrhli mu. "Čo povedať, je to viac ako dokonalé," mohol si prečítať ďalší komentár. "Nie je nad dobrú kávu v tichu záhrady, 😍❤️" ocenili jeho spôsob trávenia voľného času. Jeho fotka bola pre mnohých určite inšpiráciou.

Krásnu momentku s fešákom Jankom Koleníkom v záhrade nájdete v galérii.