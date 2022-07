Kto by aspoň raz nevidel kultovú Troškovu trilógiu Slunce, seno, ...? Skalní fanúšikovia to mohli vidieť aj stokrát a pozrú si to i stoprvý raz. Troška jednoducho vie, ako zaujať diváka a to nielen námetom, ale aj obsadením postáv. Mnohí herci v trilógii v skutočnosti hercami ani neboli.

Tak, ako predstaviteľ Vencu Konopníka, Broněk Černý. Ten sa náhodou priplietol do filmov náhodou. Šiel sa totiž pôvodne len pozrieť na komparz, no režiséra zaujal tak, že mu dal rovno jednu z hlavných úloh. Václav Konopník bol dedinský fešák a okrem jeho milej Blaženy si na neho robila zálusk aj servírka Miluna. Ktovie, či by za ním tak pálili aj dnes.

Venca Konopník, ktorého stvárnil Bronislav Černý, bol fešák. Milovala ho Blažena aj Miluna. Zdroj: Filmové studio Barrandov

Rokmi sa totiž Broněk poriadne zmenil. Má po šesťdesiatke, z vlasov mu ubudlo, na bruchu pribudlo a nechal si narásť aj bradu a fúzy. Pri pohľade na neho by ste len ťažko s istotou tvrdili, že je to hoštický fešák. Hoci sa dnes už herectvu nevenuje, objavil sa na premiére muzikálu Slunce, seno, jahody v Čechách a stretol sa tam aj s muzikálovým predstaviteľom Vencu, Filipom Hořejšom. Tak čo, spoznali by ste ho dnes?