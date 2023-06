One Way Fest sa prezentovalo ako podujatie pre rodiny. Na prvý pohľad nemali ľudia šancu zistiť, kto je organizátorom, píše PLUS JEDEN DEŇ. Až pár dní pred začiatkom sa verejnosť dozvedela, že ide o akciu kontroverznej spoločnosti Milosť, ktorú v posledných mesiacoch ,,preslávila” herečka Mária Bartalos.

Spoločenstvo Milosť je v posledných mesiacoch premieľané z každej strany. Do povedomia sa teraz dostalo najmä vďaka herečke Márii Bartalos, ktorá sa rozhodla šíriť vieru cez Instagram a vyhlásila, že láska dvoch žien či dvoch mužov určite „nie je od Boha“. Do tohto spoločenstva ju podľa všetkého dostal jej manžel Adrián Bartalos a niekdajšia hviezda Oteckov tomu už niekoľko rokov všetko podriaďuje.

Hnutie Milosť sa už viac ako 16 rokov neúspešne pokúša o registráciu. Ministerstvo kultúry však dlhodobo odmieta hnutie oficiálne uznať za cirkev. Jej bývalí členovia, ktorí odtiaľ vystúpili, nazývajú toto spoločenstvo sektou a jedna členka nám dokonca priznala, že v roku 2012 ju jeden z členov znásilnil.

Spoločenstvo Milosť cez víkend organizovalo na bratislavskom Tyršáku trojdňový festival s názvom One Way Fest. Na prvý pohľad to na letákoch pôsobilo ako milá rodinná akcia. Až neskôr vyšlo najavo, že celé to má pod palcom Milosť. PLUS JEDEN DEŇ toto podujatie navštívil… Ako to tam vyzeralo? >>>