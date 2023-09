Herečka Zdena Studenková je pedant! Na čo siahne, to musí byť urobené na viac než sto percent. Jednoducho, nemá rada „lajdáčenie“. „V tomto som taká nemecká povaha a na ľudí, ktorí si neplnia svoje povinnosti dokážem byť niekedy fakt nepríjemná,“ prezradila médiám. Vadí jej, keď na pľac chodia niektorí herci nepripravení a kvôli nim sa predlžuje výroba. „Fakt to neznášam a každý, kto so mnou pracuje, to vie. Neviem to pochopiť,“ vraví a dodáva, že pravdepodobne preto, že k svojej práci vždy pristupovala zodpovedne, je teraz tam, kde je.

A má pravdu. Veď je mimoriadne úspešná a obsadzovaná. Patrí medzi slovenskú hereckú elitu. Keby žila v Amerike, asi by bola aj svetová hviezda. „Ale to sú iba také rečičky. Nikdy nemôžeme vedieť, ako by sme skončili v Amerike. Ja som vďačná, že som aspoň tu osobou, ktorá v kultúre niečo znamená. Na Slovensku vieme predsa len viac odhadnúť svoje možnosti,“ uzavrela talentovaná Zdena Studenková.