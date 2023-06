Je neverný manželke? Určite to asi väčšine po prečítaní titulku napadlo. Ale hneď odpovieme, že: NIE, NEODHALILI SME NEVERU. Iba sme sa Ondra spýtali, ktorá zo známych slovenských žien a prečo sa mu páči. A odpovedal takto: „Mám rád, keď zo žien sála ženskosť. Nech sú ženy ženami a muži mužmi. Žena je pre mňa synonymom prirodzenosti, príjemnosti, vytvárania rodinného prostredia, ženy skrátka dokážu to, čo my muži nikdy nezvládneme."

„Zo slovenských známych žien má pre mňa všetky tieto vlastnosti herečka (JEJ FOTO NÁJDETE V GALÉRII), pretože je to dáma, z ktorej vyžaruje elegancia, pokora, prirodzený šarm, ale hlavne nádherný jazykový prejav a myšlienky, ktoré majú hlavu aj pätu.“ A tento „výber“ mu schvaľuje aj jeho milovaná manželka Erika. Zo svetových hviezd je jeho ikonou Sophia Loren. Viac sa dočítate v najnovšom vydaní Nového Času pre ženy.

FOTKY Ondreja Kandráča a jeho rodiny nájdete V GALÉRII.