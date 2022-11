Z dievčatka vyrástla kráska

Spomínate si na výbornú rodinnú komédiu plnú hviezd Otcom na plný úväzok (2004)? Dcérku Bena Afflecka vo filme stvárnila vtedy 10-ročná Raquel Castro. Dnes má 27 a pri pohľade na jej aktuálne fotografie je jasné, že z malej šibalky vyrástla krásavica!

Jersey Girl (2004) Zdroj: Movie Stills DB

Čo ste o nej nevedeli

Okrem herectva ju baví aj spev. Zúčastnila sa prvého ročníka americkej speváckej súťaže Hlas, prebojovala sa až do finále a jej koučkou bola Christina Aguilera. V roku 2013 vydala svoj prvý album.

Jersey Girl (2004) Zdroj: Movie Stills DB

Jej otec pochádza z Portorika, mama je Američanka s talianskymi a židovskými koreňmi. Má 4 súrodencov, dve sestry a dvoch bratov.

Pomenovali ju po matkinej obľúbenej herečke Raquel Welch. Má radšej, keď ju blízki oslovujú prezývkou "Kel".

Jersey Girl (2004) Zdroj: Movie Stills DB

Otcom na plný úväzok (2004)

Čo sa stane, keď vám zomrie žena, ktorá práve porodila vašu dcérku? Katastrofa! Presne to zažil Ollie (Ben Affleck). Po smrti manželky (Jennifer Lopez) prišiel o prácu, hodil 6-ročnú dcérku na krk svojmu otcovi, ten však tiež zlyhal... Napokon sa s malou Gertie presťahoval do Jersey, aby začal odznova. Po čase sa zoznámil so skvelým dievčaťom (Liv Tyler)...

