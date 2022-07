Nie je žiadnym tajomstvom, že spevák Tomáš Bezdeda si dlhšie nevedel nájsť priateľku. Problém bol podľa neho v tom, že väčšina žien na neho žiarlila a vo vzťahu mu chýbala dôvera, píše magazín Eva. Teraz však konečne našiel lásku. Randí s krásnou Ivanou, ktorá je tiež zo Žiliny ako on a spoznali sa v posilňovni. Okrem športu ich spája aj láska k prírode, pretože často chodia na túry do slovenských hôr. Po niekoľkých mesiacoch vzťahu sa párik vybral na prvú spoločnú dovolenku a to do španielskej Málagy.

Spevák sa pochválil aj fotkami z pláže, na ktorých ukázal svoje vypracované telo. Netreba asi dvakrát hovoriť, že fanúšičky šalejú a mnohé ho označujú za najkrajšieho Slováka. Musíme uznať, že Tomáš má telo ako Herkules.

