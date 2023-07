Po tom, čo Céline Dion (55) po úmornom boji s rakovinou zomrel manžel René Angélil, čelí ona sama vážnej chorobe. Ešte minulý rok v decembri oznámila mnohými milovaná a obdivovaná kanadská speváčka so slzami v očiach, že jej diagnostikovali syndróm stuhnutého človeka (SPS) nazývaný aj Moersch-Woltmanov syndróm. Toto ochorenie spôsobuje nekontrolovateľné napínanie a kŕče svalov. Preto učinila rozhodnutie, ktoré pre ňu nebolo ľahké.

Zdroj: Andreas Rentz

Rozhodla sa, hoci s veľkou bolesťou v srdci, zrušiť termíny plánovaného turné. „Veľmi mi chýbate, chýba mi to, keď vás všetkých vidím z pódia a vystupujem pre vás. Vždy zo seba dávam 100 percent, keď robím svoju šou, ale môj stav mi teraz nedovoľuje, aby som vám mohla toto poskytnúť," priznala. A okrem iného povedala aj: „Aby som sa k vám opäť dostala, nemám inú možnosť, ako sa v tejto chvíli sústrediť na svoje zdravie. Mám nádej, že som na ceste k uzdraveniu, na to sa sústredím a robím všetko pre to, aby som sa zotavila," vysvetlila priaznivcom Céline a dodala, že jej zriedkavá diagnóza postihuje jedného z milióna ľudí na svete.

„Je mi veľmi ľúto, že vás všetkých opäť sklamem... a hoci mi to láme srdce, bude najlepšie, všetko zrušiť, pokým nebudem naozaj pripravená vrátiť sa na pódium... Nevzdávam sa... a už sa neviem dočkať, keď vás opäť uvidím!" povedala na záver. Jej fanúšikovia boli veľmi sklamaní, ale chápu vážnosť situácie a mnohí ju v komentároch podporili.