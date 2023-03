Sasha Mitchell začal svoju hereckú kariéru koncom 80. rokov, keď sa objavil v malých úlohách vo filmoch ako "Spike of Bensonhurst" a "Class of 1999". Ale ako píše Plus JEDEN DEŇ na svojom webe, až úloha Codyho Lamberta v rodinnom sitkome Krok za krokom urobila z herca hviezdu.



Zdroj: moviestillsdb.com

Mitchell ako milý a bláznivý bratranec hlavnej postavy sa stal rýchlo obľúbeným medzi fanúšikmi seriálu. Zatiaľ však, čo pred kamerami sa mu darilo, v zákulisí sa hercov osobný život začínal rúcať.