V reality šou RUŽA pre nevestu bola jednou z mála, ktorá vynikala prirodzenou krásou bez akýchkoľvek estetických vylepšení. Napriek tomu ste si ju nemohli nevšimnúť, jednoznačne patrila medzi najkrajšie a najvýraznejšie dievčatá. Od ostatných ju však odlišovala jej cieľavedomosť, sebavedomý prejav a neskrývaný záujem o Tomáša. To je dnes už minulosť. Momentálne stále doznieva mediálna vojna medzi Mirkou a Petranou okorenená najnovším vyjadrením o Tomášovej sexuálnej orientácii.



Mirka z Ruže pre nevestu bola v šou silná hráčka a Tomášova favoritka. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Názor na celú situáciu si vytvorí každý sám. Jedno je však isté, Mirka je žena, ktorá má skvelý cit pre módu a stala obrovskou inšpiráciou pre množstvo slovenských aj českých žien. To dievča má štýl v krvi a neustále prekvapuje šik outfitmi, rovnako aj vkusným a nápaditým výberom doplnkov.

Mirka z Ruže Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Mirka, ktorá sa stále viac dostáva do centra záujmu médií zrejme usúdila, že svojej prirodzenej kráse trochu pomôže. Zdá sa, že si nechala zväčšiť pery. V každom prípade je výsledok veľmi vkusný, jemný a decentný. Čo myslíte?

Medzičasom sa Mirka pre našu redakciu vyjadrila, že pery zatiaľ zväčšené nemá, ale má to dlhodobo v pláne. Z časových dôvodov sa k tomu zatiaľ nedostala, ale verí, že sa to udeje a nevníma to nijako negatívne. V každom prípade na fotke musela použiť skvelý trik na zväčšenie objemu pier. Okrem toho, že sa vie pekne obliecť, ovláda aj všetky šikovné beauty ťahy.