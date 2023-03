O priazeň bachelora Tomáša Tarra sa uchádzalo 18 nádejných neviest, pričom prvé kolo opustili Diana, Zuza a Tina. Pre ďalších 15 však rozprávka pokračuje. Nádejný ženích Tomáš vzbudil u dievčat nadšenie a záujem, ale ani jeho nenechali mnohé krásky chladným. Hoci sa správal ako džentlmen a každej neveste sa snažil zložiť kompliment, niektoré dievčatá ho zaujali viac a nedokázal skryť svoj obdiv.

Na obrazovkách vyzerali dievčatá výborne. Realita bola iná. Zdroj: TV Markíza

Televízny štáb vybral nielen krásne, ale aj nadané mladé ženy, ktoré budú mať čo ponúknuť nielen Tomášovi, ale aj divákom pred televíznymi kamerami. Niektoré dámy sú veľmi cieľavedomé a rovno v prvom kole Tomáša ohúrili svojimi talentmi či silnými príbehmi. Atraktívna speváčka Katarína sa netají tým, že do šou prišla hľadať lásku a nádejnému ženíchovi rovno zaspievala zaľúbenú pieseň, ktorú sama zložila. Na Tomáša veľmi zapôsobila aj umelkyňa Nika, ktorá ho hneď pri prvom stretnutí zapojila do veľmi zmyselnej aktivity. So zaviazanými očami spolu namaľovali obraz zamilovanej dvojice.

Tieto krásky zabojujú o srdce Tomáša. Zdroj: TV Markíza

Pozornému oku diváka neušlo, že viaceré dámy očarili Tomáša svojím zjavom. Zatiaľčo niektoré krásky stavili na prvoplánový sexepíl, nahodili podpätky a výstrihy ako Marcela či Petrana a vôbec sa netaja estetickými vylepšeniami, iné zase žiaria prirodzenou krásou. Patrí medzi ne aj Viktória Buberníková, ktorá možno o Tomáša v prvom kole nebojovala až tak aktívne a zo správania niektorých dievčat bola zaskočená, no ten sa vyjadril, že by ju chcel bližšie spoznať, pretože je veľmi krásna.

Virgínia je fitness trénerka a modelka, venuje sa jazde na koni a spevu. Pred desiatimi rokmi sa dokonca prebojovala do finálovej zostavy SuperStar a vyskúšala si aj účasť v súťaži Miss Universe. Vedeli ste, že je vnučkou futbalovej legendy? Jej dedko nebol nikto iný ako futbalista Titus Buberník, ktorý nás navždy opustil presne pred rokom. Zrejme aj po ňom zdedila Virgínia pohybový talent a lásku k športu.

Pozrite si Virgíniinu interpretáciu piesne Láska od Marcela Palondera v speváckej súťaži SuperStar.