Hurikán zábavy s menom Lelkešovci je tu! Manželia Sisa a Juraj majú spolu 128 rokov, ale žijú ako tínedžeri, píše denník Plus Jeden Deň. Energickosť, extravagancia či dokonalý imidž k nim patria už dlhé roky. Rovnako aj chuť žiť život naplno. Aj preto sa zrejme rozhodli prikývnuť na ponuku Markízy. Tá s nimi natočila ich nočný život, ktorým sú povestní. Je o nich známe, že diskotéky a zábava ich udržuje stále mladými.

Sisa Lelkes Sklovska Zdroj: EMIL VAŠKO

Stretnúť tento energický pár na párty naozaj nie je problém. A keď už na ňu príde, odchádza medzi poslednými. Nie je ničím výnimočným zazrieť túto dvojicu piatky čakať o piatej ráno v centre Bratislavy na taxík po absolvovaní ich zdanlivo nekonečnej šnúry po bratislavských baroch. „Každý piatok večer si zájdeme na dobrú večeru, patrí to k nášmu životu, našej tradícii. A potom, ak je chuť a nálada, sa presunieme do dobrého baru, kde sa vieme zdržať až do rána. Ale vždy len raz do týždňa, v piatok,“ prezradil nám Lelkeš ešte na jeseň 2022.

Sisa Sklovská Zdroj: Instagram.com/@sisasklovskaofficial

Sisa sa v relácii vyznáva, že odmalička milovala ľudí, spoločnosť a zábavu: "Všetko robím nie na 100 ale na 300 %. Či spievam, hrám alebo učím alebo žijem alebo milujem. Mám šťastie, že som stretla muža, ktorý má rád takýto život. Neviem si predstaviť, že by so mnou žil niekto iný pretože by to nepochopil," hovorí so smiechom. Hoci Juraja pred Sisou vystríhali, on sa nezľakol: "Všetci ma ľutovali, dokonca aj nejakí novinári, že na čo si ja trúfam, keď je taký živel. Doteraz za ňou nestíhal žiadny muž, a čo si práve ja, chlapček z vidieka, tak trúfam na takú hviezdu." Juraj s tým však nemá problémy ani po 13 rokoch vzťahu: Pracujem na sebe, darí sa mi napriek veku držať si dobrú kondíciu." Sisa so svojou polovičkou musí len súhlasiť: "My sme tandem, obrovský tandem, pretože my sa ťaháme navzájom."

No a slávny párik najnovšie všetkým ukazuje, ako vyzerá ich piatková noc v centre mesta. Tú sa s nimi rozhodol stráviť markizácky redaktor. O zábavu, tanec a rôzne hlášky bez servítky, rozhodne nie je núdza. „Sme dvaja vysoko inteligentní ľudia, prepáčte, ja sa nechcem chváliť, ale sme,” zahlásila Sisa pred kamerami. Dokonca prišlo aj na vyjadrenie ohľadom Jurajovej opakovanej nevery. Na svoj žúrovací večer zvolila nápadný fuksiový overal od slovenskej návrhárky Jany Pištejovej. Okrem toho prišla reč aj na tango nohavičky v jej veku. Sklovská, samozrejme, predviedla aj svoj hlas, keď viackrát začala spievať pesničky Cher. Čo-to prezradil aj Juraj. „Čo ten úbožiak hľadá vedľa takej veľkej hviezdy,” prizná Lelkes, ktorý sa s takýmito poznámkami od ľudí stretával na začiatku ich vzťahu.

Sisa Sklovska Zdroj: Blesk.cz

A to, že „slovenskí Geissovci” neostali nič dlžní svojej povesti, svedčí fakt, že ako sme sa dozvedeli zo zákulisia nakrúcania, manželia potiahli riadnu barovú a diskotékovú šnúru. Párik totiž žúroval do skorých ranných hodín, keď skončil na druhý deň o 9. hodine ráno! Nahliadnite do života Lelkesovcov spolu s kamerami a presvedčte sa, akí sú v skutočnosti. Prvú epizódu si už môžete pozrieť na webe markiza.sk.