Mirka Hriňáková patrí medzi súťažiace, ktoré účasť v reality šou využili na sto percent. Vyštudovaná veterinárka mala pred šou na Instagrame sotva tisícku sledovateľov, dnes ich je vyše 71 tisíc. Zo šou vyťažila maximum a hoci Tomáš dal vo finále prednosť Petrane, Mirka mala vlastne veľké šťastie. Šou jej ozajstnú lásku predsa len priniesla, hoci nepriamo, keď ju a Mateja spojila spoločná fanúšička. Tá mu na propagáciu jeho knihy odporučila práve Mirku, ktorá bola vďaka reality šou Ruža pre nevestu "na očiach".

Mirka a Matej navštívili cez víkend akciu pre psíčkarov v Ivanke pri Dunaji. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Od prvého momentu si padli do oka, Mirka sa dokonca vyjadrila, že v Matejovi našla svoju mužskú verziu. Obaja nadovšetko milujú zvieratá a neváhali poskytnúť domov aj nechceným tvorom z útulkov. Dnes majú dokopy 10 zvieratiek a vôbec im nevadí, že s nimi zdieľajú priestor v 1-izbovom byte. Hoci sa Mirka netají plánmi zažiariť v šoubiznise, veterinu určite nevyštudovala zbytočne. "Pre zvieratá tu budem vždy," dušuje sa mladá veterinárka, ktorá si náročné štúdium vybrala aj z toho dôvodu, aby zvieratkám pomohla zmierniť ich trápenie aj ako odborníčka. Mladá dvojica pendluje medzi východom a západom, pričom diaľku vôbec neberú ako prekážku. Samozrejme, že sa plánujú aj usadiť, ale miesto, kde zapustia korene si vyberú podľa toho, akým smerom sa bude vyvíjať ich kariéra.

Mirkin Matej je kus fešného chlapa so srdcom na správnom mieste. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Nedávno Mirka potešila svojich fanúšikov nádhernými fotografiami v svadobných šatách. Nie, SVADBU ešte nechystá, išlo len o exkluzívnu spoluprácu so svadobným salónom a Mirka svojich fanúšikov potešila nádhernými fotkami. Musíme uznať, že pózovala ako ozajstná modelka a obdivné komentáre sa len tak sypali... Fanúšikovia ju posielali rovno na súťaž krásy MISS a prirovnávali ju k obľúbenej postavičke ELSE z animovanej rozprávky Ľadové kráľovstvo (Frozen). "Ak by natáčali rozprávku so živými ľuďmi, mala by si hrať Elsu," napísala jej fanúšička. Mala pravdu? Presvedčte sa v GALÉRII! Mirka bola sama svadobnými šatami unesená a viackrát zmenila názor na to, ktoré sú tie PRAVÉ. Nakoniec si však vybrala svoje vysnívané. Ktoré sú to?