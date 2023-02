Štyridsaťdvaročný rodák z Oravy sa teda nezdá. Dovolíme si tvrdiť, že dokáže stvárniť dôveryhodne skutočne rôznorodé postavy a inak tomu nebolo ani v seriáli televízie JOJ Iveta. V ňom prijal rolu homosexuálneho módneho návrhára so svojským vystupovaním a fanúšikovia mu to žrali aj s navijákom.

Avšak, Milan Ondrík sa v tomto projekt rozhodne nepredviedol v celej svojej kráse. Neukázal totiž to, čo ukrýva pod oblečením. A to teraz nemyslíme nič intímne. Herec sa totiž už nejaký ten piatok pripravuje na ďalšiu rolu a práve preto ho to zavialo do ringu a začal boxovať. A poriadne sa vymakal.

Na sociálnej sieti sa pochválil totiž fotografiou po tréningu a teda, ostali sme pozerať s otvorenými ústami. Milan totiž nabral pevné svaly a navyše priznal, že už to nie je len o príprave na nový projekt, ale z cvičenia sa stalo aj jeho hobby. Dokonca mu jeho herecký kolega Ján Jackuliak navrhol, že niekedy bude rád jeho sparing partnerom.