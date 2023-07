Človek by si myslel, že keď sa dievča stane manželkou, možno trochu skrotne. Stal sa pravý opak. Speváčka Rita Ora (32) sa minulý rok vydala za novozéladského režiséra Taiku Waititiho, ktorý je od nej síce o 15 rokov starší, no všimnite si tú chlapčenskú iskru v oku. Tí dvaja sa naozaj našli. Rita nikdy nemala takú fit postavičku, akú má teraz po tridsiatke. A čo sa týka jej extravagantného štýlu, rozhodne nezložila nohu z plynu. Tá baba má drive a žiadne problémy jej nerobí ani nahota! Nakuknite do GALÉRIE!

Rita Ora a Taika Waititi Zdroj: getty

Speváčka si strihla menšie role aj v niektorých významných snímkach, ako napríklad Rýchlo a zbesilo alebo v trileri Päťdesiat odtieňov sivej a jeho pokračovaniach. Herectvu sa však chce venovať len okrajovo a energiu vkladá najmä do hudby. Momentálne propaguje svoj nový album You & I. Na rozhovor do známeho vydavateľského domu v Londýne si obliekla pletený top, skladanú minisukňu s opaskom a kovbojské čižmy. V tejto jedinečnej kreácii vyzerá úžasne, ide z nej temperament, ženská sila a sexepíl. Len pri pohľade na ten pletený rolák na krku nás vzhľadom na letné horúčavy začína svrbieť koža.