Romana Tabak je súčasťou misie "za zdravé prsia"

Osvete o rakovine prsníka dominuje ružová farba a presne takú mala v októbri - mesiaci boja za zdravé prsia - poslankyňa Tabak vo svojich prameňoch!

"Podľa štatistík 1 zo 7 žien je počas svojho života ohrozená rakovinou prsníka. Preto každoročne v októbri prebieha medzinárodná osvetová kampaň PINK OCTOBER, ktorej cieľom je dať do povedomia starostlivost o svoje telo a pripomenúť, že kľúčovým faktorom v rámci úspešnosti liečby je práve včasné odhalenie," hovorí Tabak vo svojom videu na sociálnej sieti, v ktorom upozorňuje na dôležitosť prevencie. Videu však okrem vzácnej myšlienky dominujú aj jej ružové vlasy. "Keďže PINK OCTOBER je aj formou spolupatričnosti a solidarity voči ženám, ktoré bojujú s týmto ochorením, rozhodla som sa ich podporiť a prefarbila scom si svoje vlasy na ružovo. To je to najmenej , čo môžem pre ne urobiť," dodala.

Účinná prevencia: pravidelné samovyšetrovanie!

Rakovina prsníka je najčastejšou onkologickou diagnózou u žien - na Slovensku predstavuje 18 percent zo všetkých karcinómov v ženskej populácii. Každých 19 sekúnd je niekto na svete diagnostikovaný s rakovinou prsníka, píše portál nierakovine.sk. Základom prevencie je samovyšetrovanie prsníkov každý mesiac! Napriek tomu, že podľa prieskumov vedia o možnosti samovyšetrenia prsníkov až tri štvrtiny žien, vykonáva si ho len 10 percent z nich.

Hlavným cieľom samovyšetrenia nie je priotm nič iné, ako odhaliť včas prípadné problémy alebo zmeny. Často si ich totiž ženy odhalia ako prvé samy, keďže svoje prsia dobre poznajú. Preto pamätajte, pokiaľ si pri samovyšetrení prsníkov nájdete čokoľvek, čo vás znepokojí, čo najskôr navštívte gynekológa!