Nie je žiadnym tajomstvom, že Sima Magušinová si stráži svoje súkromie a so svetom sa delí najmä o svoj hudobný talent, ktorý má od Boha. Podarilo sa jej utajiť aj svadbu s niekdajším jojkárskym moderátorom Michalom Magušinom. Radostnú správu však predsa len zdieľala so svojimi fanúšikmi a vtedy im oznámila, že si mení priezvisko a ako Sima Magušinová bude vystupovať aj v umeleckom svete.

V jednom z videoklipov si mohli jej fanúšikovia všimnúť aj to, že jej narástlo bruško. Brunetka vtedy pod srdcom nosila svoje prvé dieťa. To, kedy prišlo bábätko na svet, nie je známe. Verejnosť vedela, že je z nej mama len na základe toho, že zdieľala záber zo štúdia, na ktorom jej už bruško chýbalo. To, kedy porodila aj či má synčeka alebo dcérku, si necháva dvojica pre seba.

Nedávno však Simu zachytil v uliciach Bratislavy fotoreportér PLUS 7 DNÍ, ako kočíkuje svoj malý poklad. Najprv sama, neskôr sa k nej pripojil aj jej manžel. Tak, ako si na žiaden luxus nepotrpela doteraz, nič sa nezmenilo ani po svadbe a narodení dieťatka. Sima si totiž zadovážila úplne bežný kočík, ktorého cena trojkombinácie sa pohybuje cenovo v hladine okolo tisíc eur. Na prechádzku sa vybrala zababušená od hlavy po päty a žiadne štýlové kúsky nečakajte. Je z nej bežná mama. No a koho si viezla v kočiariku? Podľa farby fusaku, ktorý je na záberoch vidieť, by mohlo ísť o chlapčeka, keďže je v modrom odtieni.