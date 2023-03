Koncom minulého roka sa Adela a Viktor Vinczeovci stali rodičmi vytúženého dieťatka. Manželia si zjavne veľmi rýchlo zvykli na novú životnú etapu. Okrem toho, že sú obaja pracovne vyťažení, pretože sú súčasťou tanečnej šou, sršia energiou a najmä nevýslovným šťastím.

To je vidno aj na nedávnej fotografii, ktorú Viktor zverejnil na svojom Instagrame, kde napísal: „…keď sa porotkyňa vráti pekne nalíčená z tlačovky, na ktorej moderátor nebol, lebo organizoval preteky v štvornožkovaní, staval bunkre, utieral, čo vyšlo zhora, zdola, ponúkol nohu ako tréningový nástroj na šplhanie, presviedčal, že nielen sladké jedlo je chutné jedlo, poskytol náruč na spánok a objatie v ťažkej chvíli…aby si to o chvíľu celé zopakoval,“ zhrnul Viktor ako to teraz u nich doma vypadá.

Na fotke obaja doslova žiaria láskou k dieťatku. Vidno, že rodičovstvo ich nadchlo a táto fotka vraví za všetko aj bez slov.