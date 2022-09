2008 Štramák v obleku

Desať rokov po tom, čo skončil legendárny seriál Krok za krokom, mal Patrick Duffy podľa občianskeho preukazu 59. Vtedy sa ukázal na červenom koberci ako štramák v elegantnom čiernom obleku ušitom na mieru. Viditeľne mu pribudli vrásky aj šediny, no zachoval si imidž s dlhšími vlasmi.

2008 Štramák v obleku Zdroj: Getty Images

2011 Opäť ako Bobb Ewing

Po tridsiatich troch rokoch od vysielania seriálu Dallas sa tvorcovia rozhodli, že ho oživia. A, samozrejme, Bobb Ewing nemohol v pokračovaní chýbať. V tom čase mal jeho predstaviteľ 62 rokov, no na charizme mu to rozhodne neubralo. Práve naopak. Navyše, aj po šesťdesiatke vyzeral v džínsoch šik!

2011 Opäť ako Bobb Ewing Zdroj: Moviestills DB

2015 Mokrý vzhľad a divoká košeľa

Kým niektorým mužom vekom do šatníka pribúdajú fádnejšie kúsky, iní ostávajú celý život verní jednému štýlu. Patrickov štýl je niečo medzi tým. V spoločnosti ho zväčša bolo vidieť v serióznom obleku a tlmených farbách. No vedel aj prekvapiť a stačil mu na to jediný kúsok. V čase, keď mal 66 rokov, nahodil kvázi mokrý účes a košeľu, ktorá bola absolútne neprehliadnuteľná.

2015 Mokrý vzhľad a divoká košeľa Zdroj: Getty Images

2017 Nechal si narásť bradu

Čas aj strata manželky, s ktorou bol ženatý 43 rokov, sa na seriálovom Frankovi podpísali. Hoci sa vtedy šesťdesiatosemročný herec na zábere usmieva, jeho oči úsmev až tak neodrážajú. Zanedbal v tom čase aj svoje vlasy, ktoré nechal divoko rásť spolu s bradou ako Robinson Crusoe.

2017 Nechal si narásť bradu Zdroj: Shutterstock

2020 Deduško s fúzikmi

Sedemdesiatjedenročný Patrick je už zaslúžilý dôchodca. Čo sa však hercov týka, tí hrajú, kým vládzu. Ani Duffy nie je výnimkou. Hoci na pohľad vyzerá ako milý deduško z rozprávky, vo filmoch ešte rozhodne nepovedal posledné slovo. Veď predsa aj dedkov musí niekto hrať a na takého, ako je on, sa proste stále dobre pozerá.