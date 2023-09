Začiatkom septembra odštartovala ďalšia séria seriálu Mama na prenájom, v ktorom hráte biologickú mamu Hanky, Luciu. Máte už aj nejaké ohlasy od blízkych, priateľov a divákov?

– Áno, dnes mi napríklad sestrička u mojej lekárky povedala, že sa mi už nedokáže pozrieť do očí. (Smiech.) Samozrejme, žartovala, ale uznala, že to hrám veľmi dobre. Takéto reakcie ma naozaj tešia. A som rada, že ich je momentálne viac.

Máte za sebou aj nepríjemné skúsenosti pri osobnom stretnutí s divákmi, ktorí vás spoznali?

– Našťastie som zatiaľ nemala žiadne zlé skúsenosti. A dúfam, že ani nebudem mať.

V seriáli hráte mamu, ktorá opustila svoju dcéru. Asi je pre vás nepredstaviteľné, že by ste to isté ako Lucia urobili aj v reálnom živote?

– Máte pravdu. Dobrovoľne by som svoje dve dcéry Melániu a Emíliu nikdy v živote neopustila.