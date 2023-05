Monika sa netají tým, že život s Gáborom nie je najjednoduchší a práve preto bola blondínka zvedavá, ako to zvládne s "náhradnou manželkou". Samotná Monika sa ale dostala do rodiny s 5 deťmi a 3 psami, o čom napísal aj portál Eva.sk. Jákliová nie je rozhodne zvyknutá na ranné vstávanie o štvrtej a každodenné varenie a staranie sa o mnohočlennú domácnosť.

Týždeň potom, ako Monika Jákliová informovala o Borárosovej nevere, sa párik spolu objavil na Let's Dance. Zdá sa, že partnerskú krízu zažehnali rýchlo. Zdroj: TV Markíza

„Žiť s Gáborom je veľmi ťažké. Tu ste v kľude, rodina je vždy spolu doma a my sme furt na ceste. My sa furt ponáhľame niekam. Vždy máme stretnutia a furt musíme niečo riešiť. My sme nonstop na telefóne,“ priznala Monika v televízii. No po piatich dňoch sa rozhodla zámenu ukončiť. „Lebo už nevládzem bez malej a proste ja nie som zvyknutá na tie psy vnútri, ale hlavne som chcela ísť za malou,” povedala blondínka, ktorej veľmi chýbala ročná dcérka Zora.