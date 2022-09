Ivana Gáborík len nedávno priviedla na svet svoju druhú dcérku, ale už krátko po pôrode bola vo výbornej forme. Je plná energie, doma sa pri deťoch nezastaví a je stále krajšia a krajšia. Na svoj Instagram pridáva zábery z dovolenky, delí sa so svojimi sledovateľmi o vzácne momenty zo súkromia, ukazuje im, ako zvláda materstvo. Pre mnohé ženy je veľkou inšpiráciou.

Veľmi jej to pristane, tehotenstvá na jej postave nezanechali takmer žiadne stopy. Ivana sa oblieka štýlovo a aj na TOMTO ZÁBERE jej to neskutočne pristalo. Nemala na sebe žiadne elegantné šaty, ale to, ako fantasticky skombinovala pohodlné legíny s nádhernou čipkovanou košieľkou, nemá chybu - dávame jej desať bodov z desiatich!

Párty na oslavu spustenia nového internetového obchodu s oblečením v Bratislave. Na snímke Marián Gáborík a Ivana Gáborík. Zdroj: EMIL VAŠKO

Ivana na fotke sedí na lavičke, na nohách má obuté pohodlné biele sandále a k obľúbeným ružovým legínam si dala biely športový podprsenkový top a ľahkú letnú košieľku so zaväzovaním vpredu na brušku. Nezabudla ani na slnečné okuliare a šiltovku. Takto jej to najviac pristane, čo poviete?

