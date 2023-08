Ivana Gáborík si aj s celou svojou rodinkou vychutnáva dovolenku pri mori. Svojich fanúšikov na Instagrame potešila viacerými zábermi nielen v plavkách, ale aj s dcérkami. Ukázala im aj menšiu Leiu, ktorá je jednoducho rozkošná. Zo staršej Belly rastie princezná a už ani Leia nie je to maličké bábätko, rastie ako z vody!

Ivana predvádza v plavkách dokonalú figúru. Na jednom zábere stála na jachte, otočila sa chrbtom a ukázala sexi zadoček pri západe slnka. Ľudia si fotku hneď zväčšovali, aby na jej krivky lepšie videli. Mala na sebe tangá plavky? Pozrite tu >>>

"Mysli na to, čo si chceš do svojho života pritiahnuť. Predstavuj si, ako to práve prijímaš a precíť, ako by sa to už bolo stalo,💫" motivuje svojím komentárom aj fanúšikov na Instagrame krásna dvojnásobná mamina.

Gáboríkovci majú v chorvátskej dedinke Zlatoglav vlastný dom, tak tam trávia veľa času. V súčasnosti im v Chorvátsku robí spoločnosť aj Ivanin brat Tomáš s rodinkou, píše Diva.sk. Foto jej brata nájdete v galérii.

