Ak rozmýšľate nad tým, aké plavky si tento rok kúpiť, inšpirujte sa známymi kráskami, ktoré vedia, čo sa nosí. Žena by sa v plavkách mala cítiť v prvom rade sebaisto a nemyslieť na to, že má nejaké kilo navyše, píše Emma. Aby to však naozaj tak bolo, musí poznať svoje nedostatky i prednosti.

Aké plavky sú vhodné pre vás?

Ak máte postavu presýpacích hodín, tvar vášho tela je považovaný za ideálny. Môžete si tak zvoliť plavky akéhokoľvek strihu. To je však ten lepší prípad. Nie všetky ženy však vyzerajú ako z titulky módnych časopisov, dámy s postavou v tvare hrušky by mali siahnuť po väčšom výstrihu, ktorý upriami pozornosť na hornú časť tela.

Naopak, pri spodnom diele je dobrou voľbou sukňa alebo tankiny. Sú to dvojdielne plavky, ktoré majú monotónny vzhľad. Dlhý strih umožňuje skryť väčšie bruško a vyrovnať proporcie. Ak máte nízko položené boky alebo kratšie nohy, nenoste nízko vykrojené nohavičky. Pre ženy, ktoré majú športovú postavu, sú vhodné vzorované plavky. Máte širšie ramená? Vaše telo bude vyzerať vyváženejšie, ak siahnete po plavkách v pastelových farbách.

Móda sa mení závratnou rýchlosťou, čo bolo trendy minulý rok, už nemusí byť teraz. Jednodielne plavky si však aj túto sezónu držia popredné miesto. Pristanú nielen štíhlym ženám, ale aj tým, ktoré chcú skryť nejaký ten nedostatok. Tentoraz sa však pri nich dáva dôraz najmä na dekolt. Inšpirujte sa známymi kráskami, tie naozaj vedia, čo sa nosí.