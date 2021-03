Ivane Gáborík vždy záležalo na svojej postave. Možno to bolo sčasti aj tým, že je vydatá za známeho hokejistu, no určite to bolo ovplyvnené hlavne tým, že bola dlhé roky profesionálnou tanečnicou. Hoci má doma teda malé dievčatko - Bellu, na seba si nájde čas vždy.