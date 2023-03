V druhom kole Let´s Dance sme videli desať súťažných párov a nie pôvodných jedenásť. V nedeľu večer totiž nevystúpila Mária Čírová (34), ktorá sa počas týždňa nepríjemne zranila, píše Plus JEDEN DEŇ. Súťažiaci predviedli skvelé výkony, no jeden pár musel šou opustiť. Ktorý?

Hneď v úvode 2. kola prišiel šok. Mária Čírová nevystúpi pre vážne zranenie, ktoré sa jej stalo cez týždeň na tréningu. S tanečným partnerom Jorisom Yacoubom mali v tento večer tancovať jive na skladbu od skupiny Wham: Wake Me Up Before You Go. Žiaľ, nestalo sa tak. Speváčka sa doma zotavuje zo zranenia chrbtice!

Ako prvá v nedeľu večer vystúpila Helena Krajčiová a Fabio Bellucci, ktorí zatancovali jive. "Všetko bolo výborné, akurát vám na konci odchádzali sily. A trošku treba zlepšiť rytmiku, ale napriek tomu veľmi dobrý výkon," zhodnotila ich výkon Tatiana Drexler. Od poroty si vyslúžili dokopy 26 bodov. Po Helene nasledovala Ivana a Marián Gáborík s ich rumbou. "Toto je chyba v systéme! Ty máš byť drevák a nie si! Toto ma štve! Ty si dokonca tak dobre tancoval, akoby si to netancoval s vlastnou ženou. A úplne si ma šokol, myslel som si, že budeš strašne slizký, ale ty si mal strašne dobrý výraz," zhodnotil kat Ďurovčík. >>>