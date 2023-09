Kto by si ich nepamätal? Jeden zvíťazil, druhá patrí medzi tých, čo vydržali najdlhšie, Farma 14 je však za nami a Farma 15 práve začala. A čo si o nej myslia?

Nehejtujte od začiatku

Fifqo a Giuliana sa zhodnú na tom, že ľudia sú nepoučiteľní a nenávistné komentáre fičia od začiatku. Fifqo zdôrazňuje, že jeho ľudia nenávideli hneď v prvých dieloch, a keď ho lepšie spoznali, zrazu sa všetko otočilo. Prosil ľudí, aby sa poučili a nepristupovali hneď od začiatku k súťažiacim tak nenávistne, jeho kamarátka sa len pridáva.

Majú to tam lepšie

Obaja sa zhodnú aj na tom, že táto farma vyzerá lepšie, krajšia izba farmára, kuchyňa a záhradka so zeleninou je úžasná. Celkove si myslia, že to majú uľahčené, hlavne preto, že majú od začiatku nové nástroje a v hojnom počte, ktoré oni nemali a páči sa im tiež nový systém výhry. Je motivačný.

Azra je reprezentantka

Giulia tiež konštatovala, že Azra je jej reprezentantka, že televízia hľadala druhú Giuliu kvôl sledovanosti a práve ona ju má nahradiť. Okrem toho, že ju pozná osobne zo školských čias, skonštatovala, že bola v partii detí, ktorá pili a fajčili už od jedenástich a ona chcela medzi ne zapadnúť. Ale hneď na to Fifqo povedal, že by tabak na farmu vôbec nedával. "Za jedlo sme museli robiť a alkohol a tabak sme mali zadarmo," povedala Giulia a Fifqo dodal, že väčšina ľudí fajčila len preto, že tam ten tabak bol, inak by to nerobili. Okrem Muffy, tá bola závislá, pripomenul Fifqo.

AZRA SOKIRA z Bratislavy, pôvodom z Macedónska je študentkou strednej školy a má 19 rokov. Pripomína vám Giulianu?

Kto bude druhý Baron?

Obaja hádali, kto by mohol reprezentovať Barona a Fifqo povedal, že to bude podnikateľ zo Štúrova Roman Záležák, ktorý vraj pôsobí ako Baron, aj reči ma také aj hlas. No, uvidíme! Giuliana však prezradila jedno pikantné tajomstvo, že v mobile má Baronov penis.

ROMAN ZÁLEŽÁK (39) zo Štúrovo pripomína Fifqovi problematického Barona.

