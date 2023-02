Krátko na to, ako Sväťovi krachol vzťah s jeho druhou manželkou Petrou Molnárovou, sa v spoločnosti začal objavovať s dcérou známej televíznej svokry Gizky Oňovej, Scarlett, ktorá s ním ešte počas školy tvorila osem rokov pár. Vtedy ale Sväťo hovoril, že ide iba o jeho dobrú kamarátku. Dnes je ale všetko inak a zdá sa, že Scarlett pre neho znamená veľmi veľa. „Viem, že vieš, čo pre mňa znamenáš.. spriaznená duša," napísal k jej záberu, ktorý zverejnil na instagrame. K ich vzťahu sa vyjadrila aj Gizka Oňová, o čom informoval portál Pluska.sk.

Gizka Oňová s dcérami - Scarlett a mladšou Martou. Zdroj: archív NMH

„Pozrite sa, obaja majú 50 rokov, je to ich život, medzi nimi je krásne priateľstvo. Zatiaľ sa neberú, neoznámili mi termín svadby. Stretávajú sa, oni sa poznajú od konzervatória, boli spolužiaci. Ale to nie je žiadna novinka. Ja Sväťa milujem od útleho detstva. A viac k tomu nemám čo povedať. Keby mala Scarlett 18 rokov, tak do toho mám čo povedať, ale už teraz nie. V takom veku sme my rodičia už iba divákmi životov našich detí. Akceptujem to. Ja si užívam dôchodok ako mama a babka a teším sa z toho, že moje deti sú šťastné a usmievajú sa," povedala dobre naladená Gizka.