Keď po smrti Karla Gotta († 80) sa jeho rodina stiahla do ústrania, vidieť niekoho z nich na verejnosti bolo priam nemožné. Prispela k tomu aj pandémia krorony, keď sa museli odložiť aj viaceré spomienkové podujatia, ktoré sa mali konať na počesť Karla Gotta a kam by jeho rodina určite zavítala a bolo by ich možné vidieť. Prišla však premiéra dokumentárneho filmu "Karel" a rodina českej speváckej superhviezdy sa predviedla v plnej paráde! Predovšetkým Gottove dcérky Charlotte (15) a Nelly (13), ktoré na prvý pohľad pôsobili skromne, no módnym znalcom neunikli vskutku exkluzívne detaily!

Keď vdova Ivana (45) napísala v emotívnom vyznaní do neba, ktoré venovala svojmu zosnulému manželovi pri príležitosti druhého výročia od jeho úmrtia, že jeho dcéry už nie sú dievčatká, ale mladé slečny, mala stopercentne pravdu. Obe dievčatá sú už mladé - mimoriadne štýlové dámy!

Pančuchy Gucci

Odev staršej dcéry ozvláštňovali vzorované pančuchy. Módnym znalcom neunikol fakt, že rozhodne nie sú len tak z obyčajného obchodu. Ide o značku Gucci a cena je 290 eur. To naozaj dievčatá v jej veku bežne nenosia. Rovnako ako značkovú kabelku. Samozrejme, nestála toľko ako Bottega Veneta za 1 429 eur, ktorú mala jej mama, ale tiež nebola lacná. Čierna taštička vyšla skoro na 14 tisíc českých korún. V rovnakej cene mala kabelku aj jej mladšia sestra Nelly. Je od značky Jacquemus a predávajú ju iba tie najdrahšie butiky. Článok pokračuje na ďalšej strane.