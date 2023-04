Šieste kolo Let's Dance je úspešne za nami. Osudným sa stalo pre herca Maria Cimarra (51), ktorý sa tak musel so šou rozlúčiť, píše Plus JEDEN DEŇ. Diváci mu totiž poslali najmenej SMS hlasov. Večer si, ako každú nedeľu, opäť nedalo ujsť viacero známych tvárí. Pozrite sa, kto si prišiel vychutnať tanečnú horúčku naživo a ako to komu pristalo na červenom koberci.

6. kolo Let's Dance: Na snímke exmisska Lucia Hablovičová. Zdroj: TV MARKÍZA

V bratislavskej Inchebe, kde sa každú nedeľu konajú živé prenosy Let's Dance, sa to opäť hemžilo známymi tvárami. Šieste kolo si prišla vychutnať spisovateľka Hana Lasicová, ktorá všetkých ohúrila v minišatách na ramienka. Nechýbala ani Lucia Hablovičová či Kristína Svarinská.