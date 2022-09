Hana Zagorová sa žiaľ nedožila 76. narodenín, ktoré by oslávila 6. septembra. Mala podlomené zdravie aj kvôli tomu, že v septembri 2020 prekonala Covid-19, píše Báječná žena. Zatiaľ čo jej manžel Štefan Margita si prešiel chorobou ľahko a bol len v domácej karanténe, Hana ležala v nemocnici s komplikáciami a zabrať jej dal aj postkovidový syndróm.

Hana to nemala už od začiatku speváckej kariéry ľahké. Trpela na vážne ochorenie krvi, pri ktorom sa jej rozpadával hemoglobín a jediným riešením boli pravidelné transfúzie. K lepšiemu sa jej zdravotná situácia zmenila iba v posledných rokoch, zdravá však nemala byť už nikdy.

Speváčka účinkovala na hudobnej scéne vyše päťdesiat rokov. Predala takmer 11 miliónov platní a naspievala vyše deväťsto piesní. Napriek tomu jej v živote niečo chýbalo. Zopárkrát totiž padla až na úplné dno. Kvôli chorobe nemohla spievať a nedočkala sa ani dieťaťa.

K speváckej kariére ju „dotlačil“ otec, keď ju v roku 1963 prihlásil do súťaže Hľadáme nové talenty. Hanka zvíťazila a zaujala až tak, že ju oslovil Ostravský rozhlasový orchester, aj vtedy populárna skupina Flamingo. Ona však chcela byť už od detstva herečkou. Herectvo začala aj študovať, ale keď v treťom ročníku na brnianskej JAMU ochorela na tuberkulózu a musela školu prerušiť, začala opäť spievať. Choroba ju prinútila stráviť pol roka v nemocnici, druhý polrok mala voľný, a tak spievala naplno.

Zakrátko sa Zagorová stala obľúbenou a slávnou. Vrátila sa síce k štúdiu herectva, ale choroba jej opäť prekazila plány. Keď mala 23 rokov, diagnostikovali jej nevyliečiteľnú chorobu krvi, takzvanú paroxyzmálnu nočnú hemoglobinúriu. Ide o rýchly rozpad červených krviniek, ktorých je potom v tele nedostatok. A speváčka musela pravidelne podstupovať transfúzie krvi.

Hanini muži

Speváčka si súkromie strážila a o svojich bývalých láskach nerozprávala. Preto sa okrem bývalého partnera Karla Vágnera (80) a jej manželov - tanečníka Vlastimila Harapesa (76) a súčasného manžela, operného speváka Štefana Margitu (66), nevedelo takmer o nikom. Pre český týždenník Téma kedysi povedala, že o jej mužoch sa nehovorilo z jednoduchého dôvodu - neexistoval bulvár, a tak nikoho nezaujímalo, s kým sa kto stretáva. Ani samotná Hana nechcela pretriasať na verejnosti svoje súkromie. Na svetlo sveta „vyplával“ len akýsi mladík, kvôli ktorému sa v roku 1969 presťahovala do Prahy. Ich vzťah dlho nevydržal, lebo nevedel stráviť Haninu slávu.

Napriek úspechu a popularite Hane v živote niečo chýbalo. Nikdy nemala dieťa. Najskôr kvôli chorobe, neskôr kvôli tomu, kým bola. Len pred niekoľkými rokmi priznala, že bola tehotná. V čase, keď pre vážnu chorobu užívala kortikoidy. Bábätko by sa však narodilo postihnuté, a tak bol jeho osud nezvrátiteľný. Hana po dieťati neustále túžila, preto sa rozhodla pre adopciu. Vydala sa za sólistu baletu pražského Národného divadla Vlastimila Harapesa. Manželstvo s tanečníkom jej malo pomôcť, lebo adoptovať mohli len manželské páry.

S Harapesom žila Hana šesť rokov a až po čase vyšlo najavo, že ich manželstvo bolo viac-menej účelové. Ani zďaleka neboli do seba bláznivo zamilovaní, speváčka len túžila po dieťati. V detskom domove si vybrala dievčatko. Anička u nej žila, až kým sa neobjavila jej babička. Vraj sa jej nepáčilo, kto by adoptoval jej vnučku, a tak musela Hana Aničku vrátiť do detského domova. Po tomto boľavom zážitku ju túžba po dieťati prešla.

Netrvalo dlho a Hana sa s Harapesom rozviedla. Dôvodom však nebola nevydarená adopcia, ale láska. Speváčka sa totiž naozaj zaľúbila a deň po rozvode s baleťákom sa opäť vydala. Tentoraz za operného speváka, rodáka z Košíc, tenoristu Štefana Margitu.

Hoci Hana a Štefan aj po takmer tridsiatich rokoch manželstva pôsobili na verejnosti ako zohraný pár, občas to aj u nich zaškrípalo. Hlučné hádky však nečakajte. Obaja vraj pristúpili na kompromis, aj keď nie je vždy jednoduchý. Hana napríklad pred koncertmi potrebovala absolútny pokoj, vtedy nezniesla nablízku ani manžela. A on? „Pomáham jej tým, že vypadnem a nechám ju doma samu,“ prezradil pre časopis Rytmus života slávny tenorista. Sám mal práce vyše hlavy, a tak krátke odlúčenie od Hany, ktorá zas jeho takmer so železnou pravidelnosťou sprevádzala na všetkých zahraničných turné, mu občas prišla vhod.

Hana Zagorová si potrpela aj na rituály. Jedným z nich boli kvalitné výdatné raňajky, bez ktorých si nevedela predstaviť začiatok dňa. Potom už nemusela počas dňa zjesť takmer nič. Pre istý internetový portál pred časom priznala, že kedysi mala obdobia, keď držala aj dva roky makrobiotickú diétu.

„Nevidela som žiadne veľké výsledky,“ povedala. „Potom som tri roky vkuse cvičila asi štyrikrát do týždňa.“ Nebavilo ju to, a tak tvrdila, že najdôležitejšie je zbytočne sa netrápiť a život si skrátka poriadne užiť. „Som za slobodu, hovorím si, nech si každý robí to, čo si myslí, že je preňho najvhodnejšie,“ uzavrela kedysi Hana Zagorová.