Natália Mykytenko, ktorú diváci poznajú z českej verzie šou Svadba na prvý pohľad, je dnes úplne iná žena. Hoci jej v sociálnom experimente našli partnera, ktorý sa k nej podľa odborníkov hodil, ona Františka odmietla. Napriek tomu sa jej po nakrúcaní zmenil život a ona sa nechala niekoľkokrát vylepšiť, dala si spraviť umelé prsia aj zákroky na tvári, o čom napísal aj portál EMMA.

Natálka zo show Svadba na prvý pohľad je dnes úplne iná žena. Zdroj: archív N.M.

Natália má na instagrame silnú fanúšikovskú základňu a mnohí z nich sa jej pýtajú, či to už s úravami nepreháňa. Ona v tom má ale jasno. „Tak som to chcela, páči sa mi to," odpovedala storho na zvedavé otázky. Schválne, spoznali by ste ju ešte?