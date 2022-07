V roku 1993 sa stal film Bezsenné noci v Seattli veľkým hitom a klasikou v žánri romantickej komédie zostáva dodnes. Dojímavý príbeh o vdovcovi Samovi (Tom Hanks), ktorého syn zavolá do rádiovej talk šou a presvedčí otca, aby porozprával o svojej zosnulej manželke, zaujal nielen divákov, ale aj šarmantnú Annie (Meg Ryan), ktorá sa do Sama zamilovala.

Meg ako nežná Annie v Bezsenných nociach v Seattli. Zdroj: Movie Stills DB

Film získal dve nominácie na Oscara, zarobil viac ako 227 miliónov dolárov a stal sa 5. najúspešnejším filmom roka 1993.

Hanksovho roztomilého syna Jonaha si zahral dnes 38-ročný detský herec Ross Aaron Malinger. Neskôr sa objavil vo filmoch Bye Bye Love (1995), Sudden Death (1995) a v tínedžerskom seriáli Party of Five. V komédii Toothless (1997) zahviezdil po boku Kirstie Alley.

Jednou z jeho posledných úloh bola epizóda v seriáli Without a Trace v roku 2006. Krátko na to zavesil herectvo na klinec a do roku 2009 viedol predajňu áut v Kalifornii.

