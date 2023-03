Nečakaný odchod jednej z favoritky celej show šokoval všetkých divákov. Je za tým niečo viac? Posledná marcová nedeľa patrila opäť tanečnej šou Let's Dance, píše magazín Emma. A znova sa musel rozlúčiť jeden pár. Po minulotýždňovom vypadnutí Milana Juniora Zimnýkovala sa s parketom tentokrát lúčila dvojica Helena Krajčiová a Fabio Bellucci.

"Počúvajte, akože v tejto chvíli máme všetci také pocity, že.... Ale odchádzam s veľmi dobrým pocitom," povedala Krajčiová tesne po vypadnutí, z jej hlasu bolo cítiť evidentné sklamanie.

,,Všetky kolá som si naozaj užila, verím v dobrý dôvod, prečo to bolo tak a prečo to bolo veľmi krásne a intenzívne a obsažné, čo sme priniesli. Užila som si to, som rada, vytiahla som sa, ja som, ľudia, aj schudla! A je to pre mňa strašne pekný pocit, že môžem odísť so vztýčenou hlavou, že sme tu nechali srdce a užili sme si to. Obľúbila som si to. Najväčšia vďaka patrí Fabiovi, ktorý je tak úžasný, že by si zaslúžil viac," dodala Helena.

V zákulisí sa šuškalo o tom, že by za tým mohlo byť ďalšie zranenie. Komplikácie tento rok Let's dance rozhodne neobchádzajú, no ako Helena potvrdila Novému času, nič také za tým nie je.

