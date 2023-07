Má 76, figúru ako mladica a hlas ako zvon. Tvrdí, že sa napriek veku cíti fajn a nemá žiadne zdravotné problémy. „Napríklad vôbec ma nebolieva chrbtica,“ pochválila sa raz v zábavnej relácii TV JOJ s názvom Všetko, čo mám rád. Jej nadšenie a energiu však trošku spochybňuje fakt, že na svojich koncertoch má vždy pustenú „čítačku“ s textami svojich pesničiek.

„Občas sa mi stane, že mi vypadne text a to aj pri pesničke, ktorú spievam trebárs po tisícikrát. Ale to je úplne normálne. To sa stáva aj väčším hviezdam,“ povedala Helena. A tak sa pred rokmi inšpirovala speváckou hviezdou Barbrou Streisand. „Boli sme na jej koncerte v Londýne a všimla som si, že ona používa pre istotu čítačku. Niežeby z nej doslova čítala texty, to určite nie, ale má ju poruke v prípade, ak by jej náhodou vypadol text a aby potom nenastal trapas. Tak som si povedala, že ja si čítačku zaobstarám tiež,“ pousmiala sa Helena, ktorá ju tiež používa ako takú „barličku“ pre prípad núdze na svojich koncertoch.

A keďže vo veku 76 rokov má už na výpadky pamäti nárok, niet jej čo vyčítať. Hlavné je, aby spievala ešte dlhé roky a tešila tak svoje publikum. „Spievať budem dovtedy, kým ma budú moji fanúšikovia počúvať a bude o mňa záujem,“ uzavrela Helena.